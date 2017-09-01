Атамбаев Мирзияеву: С вашим приходом узы дружбы получили новые дыхание

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзияева с Днем независимости страны. Об этом сообщает Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

В поздравительной телеграмме Атамбаев отметил потепление отношений между странами после избрания Мирзияева президентом.

«С глубоким удовлетворением отмечаю, что с вашим приходом сложившиеся веками между нашими народами узы дружбы и добрососедства получили новое дыхание. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном будет в дальнейшем приобретать новые грани и обогащаться содержанием», – говорится в послании, который цитирует аппарат президента Кыргызстана.

Сегодня же Мирзияев поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с праздником Курман айт.

«Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведем их на качественно новый уровень», – отмечено в телеграмме президента Узбекистана.

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, по словам наблюдателей, начали налаживаться с осени прошлого года после победы на выборах президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

1 октября 2016 года делегация Кыргызстана во главе с первым вице-премьер-министром Мухамметкалыем Абулгазиевым по приглашению узбекской стороны посетила Андижанскую область для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества. А уже 26 октября правительственная делегация Узбекистана с ответным дружественным визитом посетила КР.

В декабре 2016 года Атамбаев с рабочим визитом посетил город Самарканд. 6 сентября 2017 года Мирзияев планирует с официальным визитом посетить Кыргызстан.

28 августа на встрече с жителями Узгенского района Алмазбек Атамбаев рассказал, что у него «очень хорошие отношения» с Шавкатом Мирзияевым.