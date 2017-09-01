В Перми с баннера на гимназии убрали портрет Сталина

Портрет Иосифа Сталина, размещенный на здании гимназии №11 имени Сергея Дягилева в Перми, заклеен листом белой бумаги. Об этом в Фейсбуке сообщил местный житель, директор книжных магазинов «Пиотровский» Михаил Мальцев.

В конце августа на стену гимназии был повешен баннер с изображениями Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Ивана Грозного и других персонажей российской истории. Представители гимназии объяснили его появление тем, «чтобы молодежь знала, что происходило в стране в тот или иной период, почему происходило именно так, а не иначе, а также как разные личности повлияли на историю государства».

Баннер вызвал недовольство местных жителей. Правление Пермского краевого отделения общества «Мемориал» также требовало убрать изображение Сталина из уважения к памяти жертв политических репрессий.