Президент России Владимир Путин заявил, что за катастрофой малайзийского «Боинга» над Донбассом мог наблюдать диспетчер «испанского происхождения» из аэропорта Киева, который якобы видел боевой самолет рядом с рейсом MH17.

Эти слова приведены в полной версии разговора президента Путина с режиссером Оливером Стоуном от 4 июля 2015 года в книге «Интервью с Владимиром Путиным». Отрывок разговора опубликовал телеканал «Дождь», ознакомившийся с книгой до ее публикации. По словам Путина, боевой самолет, который видел «испанский диспетчер», мог принадлежать Украине.

Сообщения «испанского диспетчера», о которых идет речь, были опубликованы в Твиттере с аккаунта Carlos Spainbuca. Доказательств существования диспетчера с таким именем нет. Позднее этот твиттер переименовался в Людмилу Лопатышкину.

Международная следственная группа в 2016 году установила, что MH17 сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По версии следствия, вооружение доставили из России на подконтрольную сепаратистам территорию на востоке Украины. В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении «Боинга». Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее «несвоевременной и контрпродуктивной». Причастность к гибели лайнера Москва также отрицает.