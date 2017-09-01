Узбекистан заявил о согласовании 80 процентов границы с Кыргызстаном

Узбекистан и Кыргызстан согласовали проект договора о государственной границе на согласованную протяженность, что составляет 80 процентов от общей линии, сообщило правительство Узбекистана.

Как отмечается, с 21 по 31 августа сначала в Бишкеке, затем в Ташкенте прошли встречи рабочих групп Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации границы. Кроме согласования договора о границе, стороны подготовили соответствующие приложения к межгосударственному документу.

28 августа президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что с Узбекистаном составлено соглашение по 84 процентам границ. По его словам, на протяжении 26 лет вопросы границ «оставались проблемными», в настоящее время они решаются.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров, из которых 320 километров или 58 участков остаются спорными.