Премьер-министр КР: Хочу, чтобы в ближайшем будущем Ош стал одним из передовых городов в ЦА

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что в ближайшие пять лет в Оше произойдут еще больше значительных, позитивных изменений, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Будет реализован проект «Умный город», в рамках которого предусмотрено улучшение дорожной инфраструктуры на улицах города.

«Все это будет выполнено в ближайшем будущем. Сегодня мы изо дня в день наблюдаем устойчивое развитие города Ош. Я хочу, чтобы в ближайшем будущем он стал одним из самых передовых городов в Центральной Азии», – сказал Сапар Исаков 31 августа во время открытия моста на улице Сай-Бою города Ош, передает аппарат правительства.

В августе о намерении реализовать пилотный проект «Умный город» в Бишкек заявлял мэр столицы Албек Ибраимов. Проект, по его словам, включает в себя такие компоненты, как установка аппаратуры фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения, системы управления светофорными объектами, сбор информации о дорожном трафике, скорости автомашин, строительства центра обработки данных.

В апреле ныне премьер-министр Сапар Исаков сообщал, что «Умные города» планируется построить в рамках проекта «Таза коом».