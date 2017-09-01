Таджикистан намерен построить новое здание парламента за счет Китая

Власти Таджикистана намерены построить в Душанбе новые здания парламента и правительства страны.

Реализовать проекты планируется за счет гранта Китая. В эти дни президент страны Эмомали Рахмон находится с госвизитом в Китае, где, как ожидается, этот вопрос должен окончательно решится.

Как сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода), министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода рассказал журналистам 3 августа, что Китай выделит грант в 230 млн долларов на строительство парламентского комплекса в Душанбе.

Он будет состоять из четырех этажей, проект подготовлен, уже начались предварительные работы, сказал министр. По официальным сообщениям, парламентский комплекс будет построен на месте бывших зданий министерства сельского хозяйства, мэрии Душанбе, посольства Ирана и нескольких жилых домов. Комплекс будет расположен на площади 6 гектаров.

В мае 2016 года спикер саудовского парламента Абдуллох ибн Мухаммад Оли Шейх во время своего визита в Таджикистан сообщил, что Эр-Рияд выделит «необходимые денежные средства для строительства парламентского комплекса в Душанбе». Однако вскоре Эр-Рияд опроверг информацию о возможном финансировании строительства нового парламентского комплекса в столице Таджикистане.

Эмомали Рахмон 5 сентября примет участие в работе 9-го саммита глав государств-участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в южнокитайском городе Сямэнь.