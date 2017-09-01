СМИ: в Кремле хотят сделать женщину соперником Путина на выборах

В Кремле рассматривают возможность выдвижения женщины соперником нынешнему президенту Владимиру Путину на предстоящих в 2018 году выборах президента России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в президентской администрации.

По данным собеседников издания, рассматривается 5–7 кандидатур. Среди них три представительницы «Справедливой России» – Наталья Великая, Ирина Волынец и Ирина Петеляева. Великая и Петеляева сообщили «Ведомостям», что с ними этот вопрос не обсуждался. Получить комментарии Волынец изданию не удалось.

Также согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, пишут «Ведомости». Близкий к администрации источник назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак. Она, как пояснил собеседник газеты, воплощает образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику.

Женщины уже дважды были кандидатами на выборах президента России. В 2000 году на президентских выборах баллотировалась Элла Памфилова, нынешняя глава Центризбиркома. Она набрала один процент голосов. В 2004 году кандидатом на пост президента была Ирина Хакамада от «Союза правых сил». Она получила около четыре процентов голосов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока официально не объявил, будет ли он выдвигаться на очередной срок.