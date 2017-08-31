Верховный суд Кыргызстана поддержал отклонение подписей в поддержку Текебаева

Верховный суд Кыргызстана поддержал решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов признать недостоверными подписные листы находящегося в заключении оппозиционного политика Омурбека Текебаева. ЦИК сообщает сегодня, что Верховный суд вчера вынес постановление, по которому остается в силе решение межрайонного суда Бишкека о законности решения ЦИК от 17 августа, которым избирательная комиссия признает подписные листы Текебаева – кандидата от возглавляемой им партии «Ата Мекен» («Отчизна») – недействительными в связи с «нарушением порядка финансирования».

Для желающих зарегистрироваться в качестве кандидата на предстоящих 15 октября президентских выборах в Кыргызстане требовалось собрать не менее 30 тысяч подписей, внести избирательный залог в миллион сомов (14,6 миллиона долларов) и пройти тест на знание кыргызского языка. По заявлению избирательной комиссии, согласно закону, процедура сбора подписей должна финансироваться лишь из средств избирательного фонда кандидата. Партия «Ата Мекен» обратилась с жалобой в Верховный суд после того, как 22 августа апелляционный суд поддержал решение комиссии в отношении Текебаева.

Текебаев был взят под стражу в феврале. В марте «Ата Мекен» назвала его своим кандидатом на президентских выборах. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки, 16 августа он был приговорен к восьми годам лишения свободы. Текебаев настаивает на своей невиновности. Он и возглавляемая им партия утверждают, что уголовное преследование в отношении него заведено правительством действующего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с целью ограничить возможности Текебева перед выборами и не допустить его участия в них.

Заключительный список зарегистрированных кандидатов, как ожидается, будет оглашен 10 сентября.

Атамбаев, который занимает президентскую должность с декабря 2011 года, согласно Конституции, не может выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Он дал ясно понять, что поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, своего союзника, который покинул пост премьер-министра 21 августа для участия в президентской гонке. 30 августа Атамбаев, чьи полномочия истекают 1 декабря, заявил, что, в случае победы Жээнбекова на выборах и возникновения беспорядков по итогам этих выборов, их зачинщики будут «жестко наказаны».