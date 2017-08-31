Не менее 11 человек погибли при обрушении здания в Мумбаи

По заявлениям индийских властей, по меньшей мере 11 человек погибли в результате обрушения жилого здания в городе Мумбаи сегодня. Власти опасаются, что еще около 20 человек могут оставаться заблокированы под завалами.

На месте ЧП в густонаселенном районе города, считающегося финансовой столицей Индии, начаты поиски выживших. Полиция сообщает, что 14 человек были спасены и доставлены в больницу.

Возможной причиной обрушения почти векового здания полиция называет ослабление несущих конструкций после проливного дождя. Здание обрушилось на фоне того, что число жертв наводнения, вызванного затяжными дождями, согласно сведениям властей, может превысить 10 человек.

Это третье по счету обрушение здания в Мумбаи за минувший месяц.

В Индии низкие нормы застройки и обветшание жилья ежегодно приводят к гибели десятков человек в результате обрушений зданий.