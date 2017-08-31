Кыргызстан экспортирует в Узбекистан 1,2 млрд киловатт-часов электроэнергии

Кыргызстан экспортирует в Узбекистан 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом сказал на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду-2017/2018 председатель ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев.

По его словам, экспорт в соседнюю страну начался 16 июня, и на сегодня его объем составил 825 миллионов киловатт-часов, передает информагентство «24.kg».

«Цена составляет 2 цента за киловатт-час, соседи уже уплатили $9,3 миллиона, что соответствует ранее заключенному договору. В целом объем экспорта составит 1,2 миллиарда киловатт-часов», – сказал Айбек Калиев.