Посол США Элизабет Миллард: «Мне тяжело покидать Таджикистан»

Посол США Элизабет Миллард в своем прощальном видеообращении 30 августа поблагодарила жителей Таджикистана за гостеприимство и поздравила их с наступающим праздником Иди Курбон, одним из главных мусульманских праздников.

Элизабет Миллард, которая проработала послом США в Таджикистане полтора года, признается, что ей очень тяжело покидать Таджикистан, страну, которая покорила ее сердце.

Ранее пресс-служба посольства США в Таджикистана сообщила, что Элизабет Миллард завершила свою дипломатическую миссию в Таджикистане и 31 августа вернется в Вашингтон и вступит в руководящую должность в Бюро по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США.

За время пребывания г-жи Миллард в должности посла США в Таджикистане, обе страны укрепили сотрудничество в рамках платформы C5+1, позволив США и пяти странам Центральной Азии совместно работать над вопросами, представляющими общий интерес. Также две страны отпраздновали 25-ю годовщину установления дипломатических отношений.