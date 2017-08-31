Парламент Пакистана отверг заявления Трампа «о прибежищах боевиков»

Депутаты парламента Пакистана осудили заявления президента США Дональда Трампа о том, что Пакистан предоставляет пристанище боевикам, противостоящим возглавляемым НАТО войскам в соседнем Афганистане. В среду, 30 августа, нижняя палата парламента Пакистана единогласно одобрила резолюцию, отвергнув высказывания Трампа, сделанные им 22 августа, в которых говорится, что Вашингтон более не потерпит предоставление Пакистаном пристанища экстремистским группировкам, таким как афганское крыло движения «Талибан».

Эти заявления Трампа рассердили пакистанских чиновников и вызвали протесты во многих городах Пакистана, в ряде случаев полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В своей резолюции Национальная ассамблея Пакистана осуждает «враждебные» заявления и призывает правительство рассмотреть отсрочку обмена делегациями между Пакистаном и Соединенными Штатами.

Министерство иностранных дел Пакистана ранее без разъяснений уже отменило назначенный на 28 августа визит специального представителя Вашингтона в Пакистане и Афганистане Элис Уэллс. Трамп 22 августа, представляя новую стратегию США по Афганистану, обвинил Исламабад в предоставлении пристанища «агентам хаоса» и предположил, что отношения между двумя странами претерпят изменения.