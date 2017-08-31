В Казахстане судебная тяжба между редакцией газеты и полицейским дошла до Верховного суда

Верховный суд 29 августа отменил решения Уральского городского суда и суда Западно-Казахстанской области, которые в октябре 2016 года удовлетворили иск местного участкового полицейского Данияра Ракишева к местной газете «Уральская неделя» (УН). Об этом Азаттыку (Казахской редакции Радио Свобода) сообщила Тамара Еслямова, учредитель и главный редактор общественно-политического еженедельника «УН».

Газета известна в регионе критическими публикациями в адрес чиновников и специализируется на фактах коррупции в госорганах. Газета была обязана выплачивать полицейскому три с половиной миллиона тенге (с ТОО «Журналистская инициатива» – два миллиона тенге и с редактора – полтора миллиона тенге) в качестве компенсации «морального ущерба».

Участковый посчитал, что в колонке редактора под заголовком «Чего боятся такие, как майор Ракишев» задеты его честь и достоинство как сотрудника полиции. В своей публикации Еслямова утверждала, что Ракишев после задержания журналистов полицией 21 мая 2016 года в связи с массовыми выступлениями против поправок к земельному кодексу просил у нее прощения. Полицейский утверждает, что не делал этого.

По словам редактора, теперь она намерена вернуть выплаченную с прошлого года часть компенсации.