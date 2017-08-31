Бизнесмена Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации от Чечни Умара Джабраилова, который в ночь на среду устроил стрельбу в отеле в центре Москвы, отпустили под подписку о невыезде. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Москва».

Российские информагентства сообщили о задержании Джабраилова утром в среду. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 год. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам и входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом.