В Белоруссии предъявили обвинения журналистам агентства Regnum

Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательные обвинения арестованным журналистам российского информационного агентства Regnum Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» заявила представитель Следственного комитета Белоруссии Юлии Гончаровой в эфире «Альфа-радио».

Журналистов обвинили по статье белорусского Уголовного кодекса «разжигание розни, совершенное группой лиц». Павловца и Шиптенко также обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Шеф-редактору Regnum Юрию Баранчику заочно предъявлено обвинение в разжигании розни.

Граждане Белоруссии Аликин, Шиптенко и Павловцев были задержаны в декабре 2016 года. Поводом для их ареста стали публикации в российских изданиях Regnum, Lenta.ru и EADaily. По этому делу в марте в Москве был задержан Баранчик. После истечения срока задержания его освободили.