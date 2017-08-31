Навальный показал предполагаемую резиденцию Путина под Выборгом

Политик Алексей Навальный в своем блоге опубликовал видеоролик, на котором запечатлена вилла Селлгрена – усадьба на острове Лодочный под Выборгом, принадлежащая компании «Север», где как минимум один раз отдыхал президент России Владимир Путин.

Навальный обратил внимание, что на подъезде к резиденции стоит указатель на базу отдыха компании «Сибур», акции которой принадлежат бизнесменам Геннадию Тимченко и Кириллу Шамалову, входящим в близкое окружение президента. Навальный подчеркнул, что в открытых источниках нет информации о принадлежащей «Сибуру» базе отдыха.

Как сообщил 24 августа телеканал «Дождь», до 2014 года компанией «Север» владел глава Балтийской медиагруппы Олег Руднов – его называли «давним другом» Путина. После смерти Руднова бизнес унаследовал его сын Сергей.

Олег Руднов сотрудничал с банком «Россия», через который, согласно «Панамскому досье», близкие Путину люди вывели в офшоры 2 миллиарда долларов. Компания «Север» тесно связана с курортом «Игора» «друга Путина» Юрия Ковальчука, где, как сообщал Reuters, отмечали свадьбу предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов.

Вилла Селлгрена известна тем, что дважды использовалась для съемок фильма о Шерлоке Холмсе.