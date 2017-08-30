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Визит Мирзияева в Кыргызстан запланирован на 6 сентября

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзияев (слева). Самарканд, 24 декабря 2016 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит Кыргызстан 6 сентября, сообщает аппарат правительства Кыргызстана. Сегодня состоялся разговор между премьер-министрами двух стран Сапаром Исаковым и Абдуллой Ариповым по инициативе узбекской стороны.

О предстоящем визите Мирзияева в Кыргызстан стало известно 28 августа во время встречи президента Алмазбека Атамбаева с жителями Узгенского района Ошской области.

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