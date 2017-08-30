СМИ: задержан бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов

В Москве задержан бизнесмен и бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов. Российские информагентства со ссылкой на источники сообщают, что Джабраилов открыл стрельбу в одной из московских гостиниц.

По данным собеседников агентства РИА «Новости», после стрельбы в одном из столичных отелей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Идет ли речь о бывшем сенаторе, официально не сообщается.

Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 годы. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам и входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.​ Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом.