Депутат парламента Кыргызстана стал инициатором строительства мечети

По инициативе депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Дуйшона Торокулова построили мечеть и медресе.

Как сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша, объекты возвели в селе Октябрь Кара-Сууйского района Ошской области Кыргызстана. Церемония открытия мечети и медресе прошла 26 августа 2017 года.

Напомним, ранее Булан институт (Bulan Institute for Peace Innovations) опубликовал итоги исследования, согласно которому 193 школы в Кыргызстане находятся в аварийном состоянии, из них 56 объектов находятся в Ошской области.