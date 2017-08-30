Cовет Безопасности ООН осудил северокорейские ракетные испытания
Совет Безопасности ООН одобрил во вторник вечером заявление с осуждением запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.
Совет Безопасности назвал ракетные испытания «вызывающей угрозой» и потребовал от Пхеньяна прекратить запуски ракет и отказаться от ядерной программы. В заявлении содержится призыв к Северной Корее предпринять безотлагательные шаги с целью снижения напряженности.
Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила после заседания, что Соединенные Штаты положат конец незаконному поведению Северной Кореи. По ее словам, пришло время Пхеньяну осознать «ту опасность, которую они создали для себя».
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