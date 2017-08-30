Назарбаев через телемост «открыл» здание банка ядерного топлива

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находясь в отеле Hilton в Астане, 29 августа «открыл» через телемост здание банка низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске. Символические ключи от этого банка Назарбаев передал представителям агентства ООН по атомной энергии – МАГАТЭ. Об этом сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

Банк НОУ размещен на территории Ульбинского металлургического завода. Его строительство было начато в рамках подписанного в августе 2015 года соглашения правительства Казахстана с МАГАТЭ.

Несмотря на то, что Казахстан стал единственной страной в мире, подавшей заявку о намерении разместить банк на своей территории, Назарбаев, открывая банк, сказал, что «выбор» Казахстана для размещения НОУ – это «факт качества нашей атомной отрасли». На открытии здания банка Назарбаев вновь заявил, что Казахстан остается последовательным сторонником нераспространения ядерного оружия и безопасного будущего Земли. Он назвал НОУ банком мирного урана.

В банке, как заявляется, будет храниться определенный запас низкообогащенного урана для производства топливных сборок атомных электростанций.

Министр энергетики страны Канат Бозумбаев ранее говорил, что банк не будет являться источником постоянных поставок или неким «магазином». Резерв урана станет неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке, в идеале при нормальном ходе событий этот запас никогда не потребуется, сказал министр.

Расходы по приобретению, доставке, содержанию, импорту и экспорту низкообогащенного урана должно нести МАГАТЭ. Казахстану, по условиям соглашения, предстоит нести расходы, связанные с непосредственным хранением низкообогащенного урана, включая оплату электроснабжения, отопления, необходимых служебных помещений и расходы на персонал, предоставляемый Казахстаном, а также расходы, связанные с возможным перемещением банка в пределах Казахстана.

Власти Казахстана неоднократно заверяли, что размещение банка в Усть-Каменогорске «не несет в себе угроз безопасности экологии и населению региона». Некоторые гражданские активисты и экоактивисты выступали против размещения банка НОУ в Казахстане.