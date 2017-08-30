Президент Туркменистана дал «благословение» на сбор хлопка

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов «благословил» хлопководов страны «на достижение больших трудовых успехов» в этом году.

По словам президента Гурбангулы Бердымухамедова, официально сезон сбора хлопка в Ахалском, Марыйском, Лебапском велаятах начнется 30 августа, а в северной области страны Дашогузе 6 сентября.

Туркменистан в этом году планирует собрать 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка. Традиционно в стране сезон сбора урожая, в том числе хлопка, начинается с благословения президента. По этому случаю областные власти организовывают торжественные мероприятия при участии старейшин.

В этом году, как и во все предыдущие, людей заставляют собираться в 6 часов утра в оговоренных местными властями местах. Затем их размещают в автобусы и везут на поля под полным контролем со стороны администрации учебных заведений, полиции и людей в штатском, сообщают местные СМИ.

Официальных сообщений о мерах по мобилизации сотрудников бюджетных учреждений Туркменистана на сбор хлопка нет. Международные организации по защите прав человека критикуют Туркменистан за использование принудительного труда в сборе хлопка.