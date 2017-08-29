В Петербурге неизвестные облили краской генконсульство США

В Санкт-Петербурге минувшей ночью неизвестные облили краской здание генерального консульства США. Об этом сообщило интернет-издание «Фонтанка». По данным издания, краску бросили из автомобиля, владельцем которого является местный житель.

После нападения полицейские пришли домой к предполагаемому преступнику, однако им, как сообщается, «не открыли дверь». Полиция начала проверку, отмечает «Фонтанка».

Соединенные Штаты с 23 августа приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз. В посольстве США заявили, что это решение связано с сокращением числа сотрудников американской дипломатической миссии в России. 28 июля МИД России объявил о сокращении до 455 человек персонала американских дипломатических миссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольства США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве.

Кремль назвал это ответом на принятие конгрессом США 27 июля закона об ужесточении санкций против России.