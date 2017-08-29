Узбекских специалистов по туризму будут готовить в Европе

В Самарканде состоялась встреча председателя Госкомтуризма Узбекистана Азиза Абдухакимова и Генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеба Рифаи.

Председатель Госкомтуризма обсудил с Генеральным секретарем перспективные планы сотрудничества с ЮНВТО по продвижению Узбекистана на международном туристском рынке, как узнаваемого направления, были рассмотрены вопросы разработки странового туристического бренда и маркетинговые планы по выходу на высоколиквидные туристические рынки, в частности КНР, Российской Федерации, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии и др, сообщает Podrobno.uz.

В ходе встречи была достигнута договоренность о содействии в подготовке и переподготовке кадров в сфере туризма, в частности гостиничного бизнеса, оказания услуг в различных сопутствующих отраслях (транспорт, общественное питание и др.) путем организации стажировки для специалистов в секретариате ЮНВТО на постоянной основе.