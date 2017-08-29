Управляющий организацией Трампа просил содействия Пескова

Один из ведущих директоров компании Дональда Трампа обращался к пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову с просьбой помочь сдвинуть с мертвой точки строительство в Москве небоскреба Тrump Tower. Об этом стало известно из документов, поступивших в Конгресс, где ведется расследование возможных связей людей из окружения кандидата в президенты Дональда Трампа с россиянами, близкими к Кремлю.

Электронное письмо Дмитрию Пескову было отправлено Майклом Коэном в январе 2016 года, когда Дональд Трамп был ведущим претендентом на номинацию в президенты от Республиканской партии. В письме Коэн просит Пескова организовать встречу с человеком, который бы помог дать ход проекту, который забуксовал на стадии предварительных обсуждений. Ответа на это письмо не пришло, обращение к Путину, по словам представителей компании Трампа, не имело продолжения, но, как пишут американские газеты, оно стало самым наглядным доказательством попытки ближайшего помощника Дональда Трампа войти в контакт с представителями Кремля.

Майкл Коэн рассказал следователям, что компания Трампа пыталась организовать лицензионную сделку, в рамках которой российская компания-застройщик купила бы лицензию на использование торговой марки Трампа. От проекта, по его словам, пришлось отказаться из-за неспособности получить необходимые российские разрешения и финансирование.

Контакты людей, работавших в избирательном штабе Дональда Трампа, с людьми, близкими Кремлю, стали объектом расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером. Согласно выводу американских спецслужб, Кремль вмешивался в американскую президентскую кампанию с целью способствовать избранию Дональда Трампа. Некоторые критики Трампа подозревают, что его избирательный штаб мог быть в сговоре с Кремлем.