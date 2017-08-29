В «ЛНР» назвали имена двух убитых так называемых депутатов

Стали известны имена «депутатов парламента» самопровозглашенной Луганской народной республики, убитых в частном доме в Луганске в ночь на 27 августа.

Это – Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов, которые оказались также офицерами батальона сепаратистов «Заря». Сведения о них содержатся в базе «Миротворец» (сайт содержит личные данные подозреваемых в антиукраинской деятельности). Анатолий Кривоносов занимал должность начальника отдела кадров в звании майора. Инна Кузнецова была его заместителем. Об этом сообщает «Реальная газета».

По информации СМИ, убитые «депутаты» занимались распределением компенсаций погибшим и раненым сепаратистам. По некоторым данным, у них был конфликт с главой «ЛНР» Игорем Плотницким.