Пышная свадьба сына довела экс-главу Национальной библиотеки Таджикистана до суда

Репортаж о пышной свадьбе сына экс-директора НБТ, подготовленный Агентством по борьбе с коррупцией, был показан телеканалом «Точикистон» вечером 8 августа, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода). Сайфиддин Назарзода сразу после выхода репортажа опроверг это обвинение. «Это были проводы невесты, организованные ее родителями. Я признаться был очень удивлен репортажем таджикского ТВ», – заявил он, отметив, что участниками мероприятия были 150-170 человек и это запечатлено на камерах.

Через неделю после этого телерепортажа Назарзода был уволен с занимаемой должности.

Сам Назарзода считает себя невиновным и намерен доказать это в суде, причем самостоятельно – он отказался от услуг адвокатов. Ожидалось, что очередной судебный процесс по данному делу состоится в понедельник, 28 августа, однако председательствующий судья Хуршед Исозода перенес его на другой день. Сам Назарзода присутствовал 28 августа в суде, но он комментариев отказался – до окончания процесса.

Если вина экс-директора библиотеки будет доказана в суде, то ему грозит выплата штрафа в размере 25 тысяч сомони. Родные Назарзода сказали, что судебный спор проходит исключительно между ним и антикоррупционным агентством, и телевидение «Точикистон» здесь абсолютно ни при чем.