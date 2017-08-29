Ураган «Харви»: погибли не менее восьми человек

Власти Техаса объявили в понедельник, что, по последним данным, ураган «Харви» привел к гибели не менее восьми человек, сообщают местные СМИ.

Тропический ураган «Харви» движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил в понедельник телеканал Си-Эн-Эн. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков. В результате дождей сильные наводнения произошли в городе Хьюстон (Техас).

По словам мэра Сильвестра Тернера, около 5,5 тысяч человек находятся в убежищах и, как ожидается, число это существенно возрастет. Мэр сообщил, что пострадавшим нужна одежда, подгузники, смеси детского питания и продовольственные товары, медикаменты, а также добровольцы для участия в спасательных операциях.

Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме, заявил, что США впервые столкнулись с подобным стихийным бедствием.