Трамп: отношения США и России рано или поздно нормализуются

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос считает ли он Россию угрозой для США. На совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Финляндии Саули Ниинистё Трамп заявил, что «рассматривает многие страны в качестве угрозы безопасности для США». Так он ответил на вопрос журналистки финской телерадиовещательной компании.

Трамп высказал мнение, что отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются. «Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что в конечном счете мы поладим с Россией», – сказал он.

По словам Трампа, Россия глубоко уважает Финляндию, «и это хорошо». «Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире», – уточнил Трамп.

Президент США назвал Балтийский регион «очень важной частью» мира и ответил, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике. «Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, – отметил президент США. – У нас там замечательные друзья». Трамп воздал должное усилиям Финландии по укреплению своей обороны, похвалил ее за закупки американских истребителей и напомнил, что Финляндия обладает крупнейшими вооруженными силами в масштабе малых стран.



Президент Финляндии впервые за 15 лет совершил официальный визит в США.