Омбудсмен Казахстана призвал к «прозрачности» в присуждении грантов (видео)

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров призвал министерство образования и науки к обеспечению прозрачности системы присуждения образовательных грантов. Шакиров направил министру образования и науки Ерлану Сагадиеву обращение, сообщает пресс-служба омбудсмена.

В обращении выражена обеспокоенность по поводу жалоб на несправедливое, по мнению абитуриентов, присуждение и распределение грантов. Омбудсмен упоминает публикацию министерством второго, «дополненного», списка, отмечая, что после этого начали поступать жалобы от обладателей нагрудных знаков «Алтын белги» с высокими баллами, что они получили распределение на общих основаниях и не на заявленные ими приоритетные специальности.

Обещания министерства профинансировать гранты обладателей «Алтын белги» за счет вузов, по мнению омбудсмена, «в правовом смысле не в достаточной степени обеспечивает право указанной категории абитуриентов на получение гарантированного образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета». Омбудсмен также говорит, что факты приостановления грантов обладателей нагрудных знаков, подававших документы на поступление в медицинские вузы, «заслуживают отдельного внимания». «Отсутствие в таком социально-чувствительном вопросе скоординированных действий между центральными государственными органами вызывает негативное отношение в обществе ко всей системе образования в целом вне зависимости от того, в компетенцию какого государственного органа входит вопрос распределения образовательных грантов», - говорится в обращении Шакирова.

В этом году список обладателей государственных грантов публиковался дважды. После публикации первого списка в министерство образования и науки Казахстана пришли десятки возмущенных абитуриентов, заявивших, что, несмотря на высокие баллы, они не получили грантов, тогда как другие выпускники, набравшие меньше баллов, поступили в вузы, сообщает Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

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После возмущений абитуриентов 14 августа министерство приняло решение о выделении около 1500 дополнительных образовательных грантов. На минувшей неделе министерство приостановило действие 220 образовательных грантов, выделенных для поступления обладателей «Алтын белги» в медицинские вузы, сославшись на то, что большинство абитуриентов сдали документы в университеты Алматы и Астаны, тогда как эти университеты не могут принять такое количество студентов.