CIT: в Сирии погиб еще один российский военный

Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в социальных сетях сведения об очередном погибшем в Сирии российском военнослужащем – Александре Ягофарове из Оренбурга.

Как сообщается на сайте orenday.ru, на который ссылается CIT, родственники Ягофарова рассказали, что он погиб 11 августа в результате подрыва его автомобиля на фугасе. Похороны военнослужащего состоялись 27 марта. CIT предполагает, что Ягофаров был членом частной военной компании «Вагнер», так как Министерство обороны России не сообщило о его гибели.

По официальным данным, в 2017 году погибло только 10 российских военных. По данным Reuters, с начала текущего года в Сирии погибло не менее сорока российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Минобороны и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков косвенно признали наличие российских «добровольцев» в Сирии.