Атамбаев: С Узбекистаном составлено соглашение по 84% границ

Президент Алмазбек Атамбаев на встрече с жителями Узгенского района рассказал о переговорах с Узбекистаном по уточнению границ.

По его словам, на протяжении 26 лет вопросы границ «оставались проблемными», в настоящее время они решаются.

«На следующей неделе к нам в страну приедет президент Узбекистана. У нас с ним очень хорошие отношения. 2 недели назад встретились премьер-министры двух стран, составлено соглашение по 84% границ. Это первый визит премьер-министра Узбекистана за 26 лет», – цитирует Атамбаева аппарат президента.

16 августа в Бишкеке прошли заседания двух межправительственных советов Кыргызстана и Узбекистана – по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации госграницы. Делегацию Узбекистана возглавил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Протяженность узбекско-кыргызской границы составляет 1378 километров, из которых 320 километров или 58 участков остаются спорными.