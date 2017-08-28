Премьер Пакистана: стратегия Трампа по Афганистану «не будет работать»

Премьер-министр Пакистана утверждает, что стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Афганистана обречена на провал.

«С самого первого дня мы ясно говорим, что военная стратегия в Афганистане не работала и не будет работать», – сказал премьер-министр Шахид Хакан Аббаси в интервью Bloomberg News, опубликованном 27 августа. Должно быть «политическое урегулирование», добавил он, заявив, что только оно может дать результат.

Аббаси, вступивший в должность три недели назад, сказал, что Исламабад поддерживает борьбу с террористами в соседнем Афганистане и не позволит конфликту перебраться в Пакистан.

21 августа Дональд Трамп изложил новую, более агрессивную стратегию США по Афганистану, где коалиция во главе с Соединенными Штатами на протяжении 16 лет ведет борьбу с «Талибаном», «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группировками, пытающимися свергнуть правительство в Кабуле. Выступая на военной базе под Вашингтоном, Трамп пообещал «выиграть» войну и сказал, что его стратегия привязана не к определенным временным срокам, а к ситуации на местах. Вслед за выступлением Трампа министр обороны США Джим Мэттис призвал Соединенные Штаты и другие государства направить больше войск в Афганистан.