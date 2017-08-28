В Азербайджане взорвался склад с боеприпасами и оружием (видео)

На востоке Азербайджана (в нескольких километрах от трассы Баку-Губа в районе поселка Килязи в 70 км севернее Баку) взорвался оружейный склад. Министерство обороны сообщает, что после этого начался пожар.

По данным местных изданий, снаряды после взрыва попали в жилые дома.

«Шесть человек получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в Сиязяньский диагностический центр», – сообщили в Министерстве здравоохранения республики. В ведомстве не уточнили, являются ли раненные военными или гражданскими лицами.

Трассу от Баку до российской границы на несколько часов перекрыли.

Из района взрыва спасатели вывозят жителей сел Ситалчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад. Для эвакуированных жителей спасатели развернули палаточный лагерь. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

Для выяснения обстоятельств взрыва была создана комиссия, в которую вошли представители ряда госорганов.