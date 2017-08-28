Наводение накрыло Хьюстон, спасатели вытащили более 1000 человек

В Техасе спасатели вытащили из автомобилей и домов более 1000 человек 27 августа после того как наводение накрыло большие площади в результате тропического урагана «Харви».

Аварийные экипажи спасали людей в районе Хьюстона после того, как «Харви» – самый мощный ураган, который налетел на Техас за более чем 50 лет, накрыл побережье Мексиканского залива. В резульате шторма погибли как минимум два человека, и ожидается, что число погибших возрастет, поскольку «Харви» продолжает накрывать Техас сильными дождями. Предполагается, что «Харви» будет медленно двигаться в направлении Хьюстона до 30 августа. В районе Хьюстона передвижение населения стало почти невозможным, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS).

Службы экстренной помощи просят людей подниматься на крыши домов, а не на чердаки, чтобы избежать стремительно растущего прироста воды. Власти предупредили, что более 2 миллионов жителей Хьюстона не покидают затопленные дома, потому что многие из дорог города оказались под водой. Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп отправится 29 августа в Техас. Международный аэропорт имени Джорджа Буша 27 августа прекратил полеты из-за наводнения.