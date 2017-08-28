В Таджикистане застрелен пограничник, взявший старшего по службе в заложники

Солдат, который 25 августа взял и держал в заложниках почти три часа прапорщика одной из погранзастав на территории кишлака Вишхарв Дарвазского района, убит. По данным источников Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), речь идет о Хонове Сафарбеке, 1997 года рождения, уроженце района Джалолиддина Балхи.

Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, 26 августа подтвердил данное происшествие, однако каких-либо комментариев не предоставил. «По данному факту ведется расследование и до окончания следствия мы воздерживаемся от каких-либо подробностей», – отметил он.

Мотивы такого поведения Сафарбека Хонова до сих пор неизвестны, как и цели, которые он преследовал при взятии в заложники старшего по службе. Некоторые источники утверждают, что у него была при себе граната и он угрожал взорвать себя и заложника.

«Почти три часа с ним велись удаленные переговоры об освобождении прапорщика и сдаче им оружия, однако он ни на какие условия не соглашался и более того открыл огонь в сторону переговорщиков. Пришлось открыть огонь на поражение, в результате чего он был убит», – рассказал источник Радио Озоди.

Источник не назвал имени заложника, однако отметил, что тот во время перестрелки также получил огнестрельное ранение в шею и был госпитализирован в больницу города Хорог.

Сафарбек Хонов был призван в армию в мае 2016 года и ему оставалось отслужить полгода.