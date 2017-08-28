Нурсултан Назарбаев посетит Узбекистан с официальным визитом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своих планах посетить Узбекистан 25 августа, в ходе посещения узбекского павильона на Международной выставке «ЭКСПО – 2017», сообщает UzNews.uz.

Глава Казахстана, а также члены казахской делегации были ознакомлены с энергетическим потенциалом, демонстрируемыми достижениями республики по использованию альтернативных видов энергии в Узбекистане.

Особый интерес у Нурсултана Назарбаева вызвала концептуальная модель электромобиля со встроенными солнечными панелями, а также макет эко-завода, функционирующего за счет солнечной и ветровой энергии, получаемой с помощью установленных солнечных панелей, а также специальных турбинных мельниц.

Глава Казахстана отметил, что разработанные концепты являются довольно перспективными идеями.

По завершению визита, президент Нурсултан Назарбаев поблагодарил за проведенную экскурсию, а также отметил, что в самое ближайшее время запланировал посетить Узбекистан официальным визитом.