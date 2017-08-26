Иракская армия взяла под контроль 70 процентов территории Талль-Афара

Иракская армия, наступающая на Талль-Афар, заняла 70 процентов территории этого города, ранее оккупированного террористической группировкой «Исламское государство». Агентство Reuters сообщило 26 августа, что правительственные войска взяли под контроль центральную часть Талль-Афара. Об этом сообщил журналистам в Багдаде министр иностранных дел Ирака Ибрахим аль-Джаафари. Он выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции и французским министром обороны.

Правительственные войска водрузили иракский флаг на древней цитаделью в центре Талль-Афара, заявило Объединенное оперативное командования Ирака.

Наступление на Талль-Афар началось 20 августа. Город находится на пути из Сирии в Мосул, недавно освобожденный иракскими войсками от «Исламского государства». Талль-Афар известен в частности тем, что из числа его уроженцев вышли влиятельные командиры джихадистских формирований.

После начала американского военного вторжения в Ирак в 2003 году в Талль-Афаре неоднократно вспыхивало межрелигиозное противоборство между суннитами и шиитами.