Узбекистан подпишет договора о сотрудничестве в сфере туризма с 9 странами

Узбекистан планирует проработать и подписать в 2018-2019 годах международные договора по расширению сотрудничества в области туризма с девятью странами. Как сообщает Podrobno.uz, об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзияева о первоочередных мерах по развитию туризма.

Среди стран, которые числятся в списке – Турция, Италия, Германия, Франция, Испания, Вьетнам, Таджикистан, Кыргызстан и Грузия.

Программа по развитию туризма, утвержденная президентом, предусматривает изучение и выработку предложений по присоединению к международным конвенциям в сфере туризма. Это такие международные документы, как Конвенция о таможенных льготах для туристов (1954 г.), Конвенция по контракту на путешествие (1970 г.), Манильской декларации по туризму (1980 г.) и другие.

Новшеством является создание при Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) Региональной комиссии по Центральной Азии. Проработкой данного вопроса поручено заняться Госкомтуризму республики.

Документ также учитывает проработку совместно с соседними странами (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан) комбинированных туристских маршрутов, в том числе по маршруту Великого Шелкового пути.