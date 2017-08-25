12 человек погибли в России при падении автобуса в море

По крайней мере 12 человек погибли в результате падения в море автобуса с рабочими на Таманском полуострове недалеко от Крыма, сообщают российские власти.

Следственный комитет России передает, что автобус перевозил рабочих после вахты на строительном объекте. 12 человек погибли и несколько находятся в тяжелом состоянии. Причины инцидента не ясны.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в подразделении МЧС Краснодарского края сообщает, что количество жертв возросло до 14. По данным источника, 24 человека спасены, восемь из них госпитализированы. По информации сотрудника МЧС, автобус принадлежал фирме, строившей пирс для компании «Таманьнефтегаз» в поселке Волна на Таманском полуострове.

Россия ведет строительство моста через Керченский пролив, соединяющий Таманский полуостров с Крымом, аннексированным Москвой украинским полуостровом.