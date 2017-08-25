Столица Ташкентской области переименована в Нурафшон (видео)
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Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 11-м пленарном заседании в пятницу одобрил решение о переименовании города Тойтепы в Нурафшон, сообщило информагентство УзА.
Днем ранее верхняя палата парламента одобрила изменение границ Тойтепы, отнесение города к категории городов областного подчинения и его определение административным центром Ташкентской области.
Ранее Ташкентская область не имела административного центра. В начале года в Тойтепу из Ташкента был переведен хокимият столичной области.
Сейчас реализуется проект полной перестройки города, разрабатываемый совместно с южнокорейскими специалистами. Планируется, что Нурафшон станет первым «умным» городом в Узбекистане, сообщает Gazeta.uz.
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