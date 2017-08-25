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Рахмон восстановил на работе чиновницу, уволенную из-за «плохой музыки»

Музыканты, встречающие прибывшего с визитом в Хуросонский район Хатлонской области президента Эмомали Рахмона. 14 августа 2017 года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон восстановил на работе чиновницу, которую уволил глава администрации после того, как приветствовавшие президента во время его визита в Хатлонскую область музыканты сбились с ритма.

24 августа Рахмон восстановил Зиёду Саломову в должности главы районного отдела по делам женщин и семьи. Руководителю администрации Хуросонского района Рахматулло Сафарзоде объявлен выговор за то, что не выполнял надлежащим образом свои обязанности, в том числе за увольнение Саломовой.

14 августа репортеры Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) написали, что во время визита в регион Эмомали Рахмона женщины из ансамбля «Очаджонхо» сбились с ритма, когда исполняли мелодию на национальных инструментах, встречая президента.

Пресс-служба Рахмона сообщила 24 августа, что информация о том, что президент был разочарован выступлением музыкантов, не соответствует действительности. «Президент посещает регионы, чтобы ознакомиться с жизнью простых людей, а не для того, чтобы оценивать торжества, которые люди проводят с искренними намерениями оказать ему почести», – говорится в сообщении пресс-службы.

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