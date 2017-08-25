Рахмон восстановил на работе чиновницу, уволенную из-за «плохой музыки»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон восстановил на работе чиновницу, которую уволил глава администрации после того, как приветствовавшие президента во время его визита в Хатлонскую область музыканты сбились с ритма.

24 августа Рахмон восстановил Зиёду Саломову в должности главы районного отдела по делам женщин и семьи. Руководителю администрации Хуросонского района Рахматулло Сафарзоде объявлен выговор за то, что не выполнял надлежащим образом свои обязанности, в том числе за увольнение Саломовой.

14 августа репортеры Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) написали, что во время визита в регион Эмомали Рахмона женщины из ансамбля «Очаджонхо» сбились с ритма, когда исполняли мелодию на национальных инструментах, встречая президента.

Пресс-служба Рахмона сообщила 24 августа, что информация о том, что президент был разочарован выступлением музыкантов, не соответствует действительности. «Президент посещает регионы, чтобы ознакомиться с жизнью простых людей, а не для того, чтобы оценивать торжества, которые люди проводят с искренними намерениями оказать ему почести», – говорится в сообщении пресс-службы.