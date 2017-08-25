Кыргызстан и Узбекистан решили сыграть в футбол без зрителей

Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Узбекистана на ташкентском стадионе «Бунёдкор», вместимостью 35 тысяч человек, пройдет в «закрытом» режиме без зрителей. Более того, игра не будет транслироваться. Матч состоится 25 августа.

В Федерации футбола Кыргызстана рассказали, что такое решение было принято тренерами сборных команд.

«На таких играх отрабатываются технические схемы. Ну и исходили, видимо, из того, чтобы дать побольше сыграть игрокам, которые имеют мало практики на международной арене. Это нормальная практика проводить контрольные матчи в закрытом режиме. Здесь нет ничего сверхъестественного. […] Это матч, во время которого будут наигрываться какие-то новые тактические схемы обеих команд. Поэтому это только футбол», – сообщила пресс-секретарь федерации Наталья Угрюмова.

Болельщики кыргызской сборной полагают, что причина решения заключается в совсем другом. 23 августа узбекские пограничники не пропустили на свою территорию около тридцати кыргызстанцев, собиравшихся поддержать сборную во время матча. На пункте пропуска «Достук» им объяснили, что в Узбекистане усилены меры безопасности в преддверии празднования Дня независимости.

С момента обретения независимости сборные Кыргызстана и Узбекистана по футболу встречались всего пять раз. В связи с политической ситуацией товарищеские матчи проходили крайне редко.