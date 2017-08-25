Европейская киноакадемия потребовала освободить режиссера Серебренникова

Европейская киноакадемия выразила «глубочайшую озабоченность» в связи с заключением под домашний арест российского кинорежиссера Кирилла Серебренникова. Более двух десятков членов академии подписали призыв к российским властям «немедленно освободить» Серебренникова.



В обращении, опубликованном на сайте Европейской киноакадемии, арестованный назван «одним из наиболее известных» театральных и кинорежиссеров. Его работы были отмечены академией в 2013 году (фильм «Измена») и в 2016 году (фильм «Ученик»). Работы Кирилла Серебренникова участвовали в Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также в кинофестивале в Локарно.

В открытом письме членов Европейской киноакадемии отмечается, что есть основания считать арест Серебренникова «политически мотивированным». Российский режиссер должен быть освобожден немедленно и без предварительных условий и ему должны быть гарантированы свобода передвижения и свобода творчества, говорится в обращении Европейской киноакадемии.