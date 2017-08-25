Бердымухамедов пригласил Саргсяна посетить Азиаду

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего армянского коллегу Сержа Саргсяна посетить Туркменистан для участия в торжественной церемонии открытия этих Игр, которая состоится 17 сентября.

В ходе официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Армению 24 августа подписаны ряд соглашений, направленные на углубление двустороннего сотрудничества в основном в гуманитарных отраслях, а также торговле, энергетике, сельском хозяйстве и текстильной промышленности. Обе стороны подчеркнули необходимость развития «прямых контактов и деловых связей между бизнес-структурами».

В совместном заявлении, подписанном по итогам переговоров президентами двух стран говорится о «дальнейшей консолидации усилий сторон по противодействию вызовам и угрозам международной безопасности, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков».