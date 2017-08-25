Директор информагентства «Туран» Мехман Алиев задержан в Баку

Руководитель независимого азербайджанского информационного агентства «Туран» Мехман Алиев был задержан в Баку. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте агентства.

Сейчас Алиев находится в отделении полиции. Суд об избрании меры пресечения должен состояться в течение 48 часов. Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана прекратить нападки на работников «Турана». Правозащитная организация Human Rights Watch также призвала Баку не вмешиваться в работу агентства.

16 августа сотрудники налогового надзора провели обыск и изъятие документов в «Туране». Сотрудники агентства назвали преследование властей политически мотивированным. Тогда Алиев заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что никаких налоговых нарушений агентство не допускало.

11 августа правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила использование властями Азербайджана обвинений в налоговых нарушениях в качестве повода для преследования «последнего независимого средства массовой информации в стране». В докладе правозащитников об индексе свободы прессы в 180 странах в 2017 году Азербайджан занимает 162-е место.

Агентство «Туран», основанное в 1990 году, публикует информацию на азербайджанском, русском и английском языках.