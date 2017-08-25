«Фонтанка» рассказала об угрозах автору статей о потерях в Сирии

Журналист издания «Фонтанка» Денис Коротков подвергся угрозам после публикации статей о «частной военной компании Вагнера». В конце августа Коротков написал несколько материалов о гибели россиян в Сирии и на востоке Украины. В расследованиях, в частности, раскрывались личностипредполагаемых руководителей «Вагнера», сообщает издание.

«Фонтанка» обратила внимание на появление в интернете однотипных публикаций о Короткове. Анонимные пользователи «Живого журнала» угрожали репортеру и опубликовали его адрес в Санкт-Петербурге. Издание обратилось в правоохранительные органы.

По данным журналистов, сбором информации о Короткове могли заниматься люди в окружении бизнесмена Евгения Пригожина. Как утверждает РБК, «подразделение Вагнера» обслуживают связанные с этим предпринимателем структуры.

«Частная военная компания Вагнера», по данным СМИ, была создана в 2014 году. Ее якобы курирует Главное разведывательное управление России. «Фонтанка» ранее сообщала, что бойцы подразделения получают ордена и награды по указам президента. Утверждается, что бойцы «Вагнера» воевали в Донбассе и Сирии.