Узбекское правительство запретило привлекать к сбору хлопка учителей и медработников

Правительство Узбекистана категорически запретило привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года молодежь, не достигшую совершеннолетия, а также организации и сотрудников сферы здравоохранения и образования, которые находятся в трудовой деятельности.

Как сообщает Gazeta.uz, на встрече с делегацией Комитета Сената США по международным отношениям 15 августа первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов сообщил о том, что 8 августа Кабинет Министров принял соответствующее протокольное решение.

Целью встречи было обсуждение вопросов, касающихся недопущения детского труда, ознакомление с реформами в Узбекистане по профилактики торговли людьми и преобразованиями в сфере трудовой миграции.