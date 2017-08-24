Туркменские власти планируют резко ограничить транспортное движение в Ашхабаде начиная с 1 сентября. Как сообщили источники «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода) близкие к правоохранительным органам, эта мера будет введена в связи с проведением V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Сразу два источника утверждают, что ограничение коснётся как автомобилей с областными номерными знаками, так и частных машин со столичными госномерами.

Власти Туркменистана уже несколько месяцев назад начали ограничивать въезд в столицу частным автомобилям с областными номерными знаками, после чего резко уменьшилось дорожное движение в городе.

«Не знаю как будут ашхабадцы передвигаться, но есть распоряжение увеличить количество общественного транспорта», – рассказал собеседник Азатлыка.

По словам ашхабадцев, в связи с ограничением движения личных авто, в туркменской столице уже сильно подорожал проезд на такси.

Сообщения о возможном ограничении движения совпали с очередным вертолётным облётом столицы президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. 22 августа облетая в очередной раз Ашхабад, президент дал указания по «оптимизации и урегулированию движения автотранспорта».

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде 17-27 сентября.