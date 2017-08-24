Нетаньяху сказал Путину, что присутствие Ирана в Сирии «создает угрозу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал президенту России Владимиру Путину, что растущее присутствие Ирана в Сирии «создает угрозу для Израиля, Ближнего Востока и всего мира».

«Господин президент, благодаря совместным усилиям мы побеждаем «Исламское государство», и это очень важно. Но плохо то, что туда, откуда уходит «Исламское государство», приходит Иран», – сказал Нетаньяху 23 августа во время встречи с Путиным в Сочи, российском черноморском курорте.

«Мы ни на минуту не можем забыть о том, что Иран ежедневно угрожает Израилю уничтожением. [Иран] вооружает террористические организации, он спонсирует и инициирует террор», – сказал Нетаньяху. Он заявил, что Иран на пути к установлению контроля над Ираком, Йеменом и уже в значительной степени контролирует Ливан.

Официальные лица Израиля ранее говорили, что Нетаньяху скажет Путину, что Россия и США, несмотря на имеющиеся разногласия, должны сотрудничать для урегулирования в Сирии, чтобы Иран не смог укрепить свое присутствие в этой стране.

Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада в шестилетней гражданской войне против вооруженных сирийских повстанцев.